Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SEČ 104,48 USD (90,13 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 26. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli o viac ako 2 %, čím vyrovnali straty z predchádzajúceho dňa. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä obavy, že dlhotrvajúce boje v oblasti Blízkeho východu ešte viac narušia dodávky energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SEČ 104,48 USD (90,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 2,26 USD (2,21 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 92,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,03 USD (2,25 %).
V stredu (25. 3.) si oba kontrakty odpísali približne 2 %. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Teherán skúma americký návrh na ukončenie vojny v Perzskom zálive, zatiaľ však nemá záujem rokovať. Hovoriť teraz o rokovaniach by znamenalo priznanie porážky, vyhlásil minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Biely dom následne pohrozil vystupňovaním útokov v prípade, ak Irán neakceptuje, že bol vojensky porazený.
Trumpov 15-bodový návrh, zaslaný cez Pakistan, požaduje odstránenie iránskych zásob vysoko obohateného uránu, zastavenie obohacovania, obmedzenie jeho programu balistických rakiet a zastavenie financovania regionálnych spojencov, uviedli zdroje z izraelskej vlády oboznámené s plánom. Konflikt prakticky zastavil prepravu ropy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý v bežnom režime prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,1592 USD)
