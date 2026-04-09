Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Vývoj na trhu ovplyvnila neistota, či prímerie vo vojne s Iránom pretrvá.
Autor TASR
Singapur 9. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno po prudkom poklese z predchádzajúceho dňa opäť vzrástli. Vývoj na trhu ovplyvnila neistota, či prímerie vo vojne s Iránom pretrvá. Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky ropy a zemného plynu, zostáva pre väčšinu lodí uzavretý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.24 h SEČ 97,02 USD (82,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 2,29 USD (2,42 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 97,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 3,19 USD (3,38 %).
V stredu (8. 4.) po oznámení dohody o dvojtýždňovom prímerí v americko-izraelskej vojne proti Iránu cena ropy Brent klesla na takmer 90 USD za barel, čo bola najnižšia úroveň od polovice marca. Po izraelských leteckých útokoch v Libanone Irán obvinil Spojené štáty, že pokračujú vo vojne prostredníctvom Izraela a pohrozil, že zruší práve dohodnuté prímerie. Americký prezident Donald Trump zase Iránu odkázal, že je pripravený na novú eskaláciu konfliktu, ak nedôjde k uzavretiu komplexnej dohody.
(1 EUR = 1,1706 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.24 h SEČ 97,02 USD (82,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 2,29 USD (2,42 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 97,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 3,19 USD (3,38 %).
V stredu (8. 4.) po oznámení dohody o dvojtýždňovom prímerí v americko-izraelskej vojne proti Iránu cena ropy Brent klesla na takmer 90 USD za barel, čo bola najnižšia úroveň od polovice marca. Po izraelských leteckých útokoch v Libanone Irán obvinil Spojené štáty, že pokračujú vo vojne prostredníctvom Izraela a pohrozil, že zruší práve dohodnuté prímerie. Americký prezident Donald Trump zase Iránu odkázal, že je pripravený na novú eskaláciu konfliktu, ak nedôjde k uzavretiu komplexnej dohody.
(1 EUR = 1,1706 USD)