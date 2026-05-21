< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla okolo 7.00 h SELČ 105,80 USD (91,21 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 21. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno po výraznom poklese z predchádzajúceho dňa vzrástli. Trh reagoval na pretrvávajúcu neistotu v rokovaniach o ukončení vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom. Konflikt viedol k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre svetové dodávky ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla okolo 7.00 h SELČ 105,80 USD (91,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 78 centov (0,74 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 99,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 84 centov (0,85 %).
Americký prezident Donald Trump v stredu (20. 5.) vyhlásil, že rokovania s Iránom sa nachádzajú „na hrane“ medzi dohodou o ukončení vojny na Blízkom východe a obnovením útokov na Teherán. V prípade, že Irán uzavrie dohodu, ušetrí to veľa času, energie a životov, dodal. K rastu cien prispeli aj údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorých zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli výraznejšie, než sa očakávalo.
(1 EUR = 1,16 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla okolo 7.00 h SELČ 105,80 USD (91,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 78 centov (0,74 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 99,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 84 centov (0,85 %).
Americký prezident Donald Trump v stredu (20. 5.) vyhlásil, že rokovania s Iránom sa nachádzajú „na hrane“ medzi dohodou o ukončení vojny na Blízkom východe a obnovením útokov na Teherán. V prípade, že Irán uzavrie dohodu, ušetrí to veľa času, energie a životov, dodal. K rastu cien prispeli aj údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorých zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli výraznejšie, než sa očakávalo.
(1 EUR = 1,16 USD)