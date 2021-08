New York 19. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok strmo klesli o viac ako 3 % na najnižšie hodnoty od mája. Komodita už šiesty deň po sebe vykazuje straty v reakcii na posilnenie amerického dolára a pre obavy zo slabšieho dopytu v súvislosti so šírením variantu delta nového koronavírusu.



Trh s ropou sa v prvej polovici roka 2021 zotavoval. Ale najnovšia vlna pandémie ochorenia COVID-19 na celom svete spomalila cestovanie a ohrozuje ekonomickú aktivitu. Navyše, prichádza práve v čase, keď sa hlavní producenti ropy chystajú zvýšiť dodávky a stúpa aj počet vrtov v USA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 18.20 h SELČ predával po 63,28 USD (54,10 eura). To bolo o 2,18 USD alebo 3,33 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa prepadla o 2,16 USD alebo 3,17 % na 66,07 USD za barel.



(1 EUR = 1,1696 USD)