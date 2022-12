Ceny ropy vo štvrtok večer strácali viac než 1 %

New York 29. decembra (TASR) - Ceny ropy v predposledný obchodný deň v tomto roku strácali viac než 1 %. Dôvodom je rýchle šírenie ochorenia COVID-19 v Číne po tom, čo Peking uvoľnil protipandemické opatrenia. To zvýšilo obavy týkajúce sa dopytu.



Februárový kontrakt na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate sa vo štvrtok o 19.21 h SEČ predával so stratou 94 centov alebo 1,19 % po 78,02 USD (73,26 eura) za barel (159 litrov). Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 1,06 USD alebo o 1,27 % a o 19.16 h SEČ sa obchodoval po 82,20 USD za barel.



(1 EUR = 1,0649 USD)