< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok večer vzrástli
Aj pozastavenie mierových rokovaní o Ukrajine podporilo ceny komodity spolu s poklesom dolára voči košu hlavných mien, vďaka čomu sa ropa stala lacnejšou pre kupujúcich, ktorí používajú iné meny.
Autor TASR
New York 4. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok večer vzrástli. Dôvodom sú očakávania investorov, že americký Federálny rezervný systém (Fed) zníži úrokové sadzby, čím podporí najväčšiu svetovú ekonomiku aj dopyt po rope po tom, čo údaje ukázali, že zamestnanosť sa spomaľuje. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Aj pozastavenie mierových rokovaní o Ukrajine podporilo ceny komodity spolu s poklesom dolára voči košu hlavných mien, vďaka čomu sa ropa stala lacnejšou pre kupujúcich, ktorí používajú iné meny.
Vyhliadky na ukončenie vojny na Ukrajine predtým tlačili ceny ropy nadol, keďže obchodníci očakávali, že dohoda umožní ruskej rope vrátiť sa späť na už aj tak presýtený svetový trh.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 19.04 h SEČ predával po 59,81 USD (51,27 eura). To bolo o 86 centov alebo 1,49 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 74 centov alebo 1,18 % na 63,41 USD za barel.
(1 EUR = 1,1666 USD)
Aj pozastavenie mierových rokovaní o Ukrajine podporilo ceny komodity spolu s poklesom dolára voči košu hlavných mien, vďaka čomu sa ropa stala lacnejšou pre kupujúcich, ktorí používajú iné meny.
Vyhliadky na ukončenie vojny na Ukrajine predtým tlačili ceny ropy nadol, keďže obchodníci očakávali, že dohoda umožní ruskej rope vrátiť sa späť na už aj tak presýtený svetový trh.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 19.04 h SEČ predával po 59,81 USD (51,27 eura). To bolo o 86 centov alebo 1,49 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 74 centov alebo 1,18 % na 63,41 USD za barel.
(1 EUR = 1,1666 USD)