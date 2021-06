Ceny ropy zamierili nadol

New York 10. júna (TASR) - Ropa vo štvrtok podvečer zmazala časť z predchádzajúcich ziskov a jej ceny zamierili nadol. Trhy tak zareagovali na správu, že USA zrušili sankcie voči jednému predstaviteľovi iránskeho ropného priemyslu a voči dvom ďalším Iráncom, ktorí sú zapojení do ropného biznisu. To by mohlo potenciálne pripraviť pôdu pre návrat iránskej produkcie na trhy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 18.32 h SELČ predával po 69,67 USD (57,23 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,41 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 32 centov alebo 0,44 % na 71,90 USD za barel.



(1 EUR = 1,2174 USD)