New York 30. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok výrazne klesli. Dôvodom je nárast prípadov nákazy novým koronavírusom po celom svete, čo ohrozuje zotavovanie dopytu po rope v čase, keď veľkí producenti idú zvyšovať ťažbu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.16 h SELČ predával po 40,18 USD (34,22 eura). To bolo o 1,09 USD alebo 2,64 % menej ako v stredu (29. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 80 centov alebo 1,83 % na 42,95 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy v stredu zdraželi. Dôvodom bola správa amerického ministerstva energetiky, ktorá ukázala, že ropné rezervy v USA v uplynulom týždni klesli najprudšie od decembra.



Negatívny vplyv na náladu na trhoch mala vo štvrtok správa o vývoji ekonomiky USA v 2. kvartáli. Ekonomická aktivita zaznamenala počas troch mesiacov od apríla do júna v dôsledku pandémie nového koronavírusu rekordný pokles, keď hrubý domáci produkt (HDP) medziročne padol takmer o tretinu.



(1 EUR = 1,1743 USD)