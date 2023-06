Ceny ropy vo štvrtok výrazne posilňovali

New York 1. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok výrazný rast vďaka silnejúcemu optimizmu, že Federálny rezervný systém (Fed) si zoberie prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky a Kongres definitívne schváli zvýšenie dlhového stropu federálnej vlády. Na trhu tiež pribúdajú signály, že aliancia producentov ropy OPEC+ tento týždeň pravdepodobne nepristúpi k ďalšiemu obmedzeniu ťažobných kvót. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.19 h SELČ 74,90 USD (70,02 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,30 USD (3,17 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 70,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,63 USD (3,86 %).



Predstavitelia americkej centrálnej banky v stredu (31. 5.) naznačili, že úrokové sadzby tento mesiac ponechajú bez zmeny. Snemovňa reprezentantov zase schválila dohodu o zdvihnutí dlhového limitu, čím sa výrazne znížilo riziko prepadu Spojených štátov do platobnej neschopnosti, ktoré by viedlo aj k poklesu dopytu po rope. Dohodu musí ešte podporiť Senát, kde sa za jej rýchle schválenie vyslovili lídri demokratov aj republikánov.



(1 EUR = 1,0697 USD)