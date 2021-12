New York 16. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok výrazne vzrástli spolu s väčšinou ostatných rizikových aktív vďaka dôvere Federálneho rezervného systému (Fed) v silu americkej ekonomiky. A tiež najprudšiemu týždennému poklesu zásob ropy v USA od septembra.



Fed na záver svojho stredajšieho (15. 12.) dvojdňového stretnutia oznámil plány na riešenie inflácie zrýchlením tempa ukončovania svojho programu nákupu aktív. Uviedol pritom, že zotavovanie ekonomiky USA je dostatočne silné na to, aby sa s tým vyrovnala.



K pozitívnemu sentimentu prispela aj správa amerického úradu pre energetiku, ktorá odhalila, že zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili o 4,6 milióna barelov, najviac za tri mesiace, keďže dopyt po komodite v najväčšej svetovej ekonomike zostal silný.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 18.43 h SEČ predával po 72,41 USD (63,88 eura). To bolo o 1,54 USD alebo 2,17 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,27 USD alebo 1,72 % na 75,15 USD za barel.



(1 EUR = 1,1336 USD)