New York 10. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vyskočili takmer o 4 %. Medzi faktory, ktoré ich podporili, patrili nárast spotreby pohonných hmôt v USA, hurikán Milton, ktorý zasiahol Floridu, konflikt na Blízkom východe a signály, že dopyt v USA a Číne by sa mohol zvýšiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Novembrový kontrakt na americkú ľahkú ropu WTI sa vo štvrtok o 19.29 h SELČ predával so ziskom 2,78 USD alebo 3,80 % po 76,02 USD (69,54 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stúpol o 2,92 USD alebo 3,81 % na 79,50 USD za barel.



(1 EUR = 1,0932 USD)