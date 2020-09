Ceny ropy vo štvrtok vzrástli o vyše 2 percentá

New York 17. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli viac než o 2 %. Aliancia OPEC+ totiž potvrdila obmedzenia produkcie a varovala členské štáty, aby plnili ťažobné limity. Ak by sa ropný trh ešte viac oslabil, skupina usporiada v októbri mimoriadne zasadnutie.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa vo štvrtok o 20.02 h SELČ predával po 41,07 USD (34,81 eura). To bolo o 92 centov alebo o 2,29 % viac ako v stredu (16. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 20.08 h SELČ predával s plusom 1,20 USD alebo 2,84 % po 43,42 USD za barel.



Aliancia producentov OPEC+ vo štvrtok neodporúčala zmeny v dohodnutých obmedzeniach ťažby (-7,7 milióna barelov denne), ktoré zodpovedajú približne 8 % globálneho dopytu. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou aliancia tlačí na niektorých členov, ako sú Irak, Nigéria a Spojené arabské emiráty, aby ešte viac znížili ťažbu a vykompenzovali nadmernú produkciu v období od mája do júla.



(1 EUR = 1,1797 USD)