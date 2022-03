Ceny ropy vo štvrtok vzrástli o vyše 3 percentá

Singapur 3. marca (TASR) - Ropa vo štvrtok zvýšia svoje zisky a jej ceny strmo vzrástli, pričom cena ropnej zmesi Brent nakrátko prekročila hranicu 118 USD za barel a dosiahla tak najvyššiu úroveň za deväť rokov. Dôvodom je narušenie obchodovania s komoditou a problémy s prepravou v dôsledku sankcií proti Rusku za konflikt na Ukrajine. To vyvolalo obavy o dodávky ropy na trhy. Zároveň údaje z USA ukázali, že ich zásoby ropy klesli na niekoľkoročné minimá.



Tieto zisky nasledovali po ostatnom kole amerických sankcií na ruský ropný rafinérsky sektor, ktoré vyvolali znepokojenie, že ďalším cieľom by mohol byť export ruskej ropy a plynu.



Rusko je podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku tretím najväčším svetovým producentom ropy. Vývoz ruskej ropy a ropných produktov dosiahol v decembri 7,8 milióna barelov denne, uviedla agentúra.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa vo štvrtok o 7.36 h SEČ predával po 114,46 USD (103,06 eura). To bolo o 3,86 USD alebo 3,49 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 3,86 USD alebo 3,42 % na 116,79 USD za barel.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



(1 EUR = 1,1106 USD)