Ceny ropy vo štvrtok vzrástli

Singapur 20. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno opäť vzrástli. Komodita tak zvýšila svoje zisky z predchádzajúceho dňa. Investori sa totiž viac zamerali na možné prerušenie dodávok ropy na trhy, zatiaľ čo ich obavy o dopyt po rope sa zmiernili po prudkom poklese nových prípadov koronavírusu v epicentre ohniska.



Konflikt v Líbyi, ktorý viedol k blokáde prístavov a ropných polí, nevykazuje žiadne známky riešenia. Zároveň sankcie USA voči venezuelskej dcére ruského štátneho ropného gigantu Rosnefť by mohli ešte viac znížiť dodávky z tejto latinskoamerickej krajiny. To zmierňuje obavy z nadmerného zásobovania globálneho trhu ropou.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.24 h SEČ predával po 53,68 USD (49,70 eur). To bolo o 39 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 24 centov na 59,36 USD za barel.



(1 EUR = 1,0800 USD)