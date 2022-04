New York 28. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, keďže zákaz dovozu komodity z Ruska do Európskej únie (EÚ) sa javí čoraz pravdepodobnejší. Nemecká vláda údajne upustila od svojho nesúhlasu s embargom na ruskú ropu, čím sa otvára cesta k jej úplnému bojkotu v európskom bloku.



Podľa správ z Berlína nemecká a poľská vláda uzavreli v stredu (27. 4.) dohodu o zásobovaní rafinérií vo východnom Nemecku aspoň čiastočne ropou dovážanou do poľského terminálu Gdaňsk, odkiaľ sa môže potom privádzať spojovacím potrubím do ropovodu Družba, ktorý slúži ako hlavná trasa pre transport ruskej ropy do strednej Európy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa vo štvrtok o 18.40 h SELČ predával po 104,73 USD (99,88 eura). To bolo o 2,71 USD alebo 2,66 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,93 USD alebo 1,83 % na 107,25 USD za barel.



(1 EUR = 1,0485 USD)