Ceny ropy vo štvrtok vzrástli

New York 28. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok po dvoch dňoch poklesu ožili a vzrástli. Investori očakávajú totiž napätejšie dodávky. Vychádzajú pritom z predpokladu, že najväčší svetoví producenti z aliancie OPEC+ budú pokračovať v doterajšej politike obmedzovania ťažby. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Na budúci týždeň sa stretnú členovia Spoločného monitorovacieho výboru Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich partneri. Experti predpokladajú, že aj napriek geopolitickému napätiu a obavám z možného prerušenia dodávok pravdepodobne neurobia žiadne zmeny v ťažobnej politike až do stretnutia ministrov v júni. Domnievajú sa pritom, že aj v júni bude skupina veľmi opatrná, pokiaľ ide o uvoľnenie akýchkoľvek škrtov v ťažbe.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa vo štvrtok o 18.46 h SEČ predával po 83 USD (76,77 eura). To bolo o 1,65 USD alebo 2,03 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,32 USD alebo 1,53 % na 87,41 USD za barel.