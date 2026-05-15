Ceny ropy vrástli o vyše 3,5 %
Ešte výraznejšie smerujú ceny ropy nahor za celý týždeň. Cena Brentu vzrástla o viac než 7,5 % a cena WTI o takmer 10 %.
Autor TASR
Houston 15. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o viac než 3,5 %, pričom cena ropy Brent prekročila 109 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho ministra zahraničných vecí, ktoré výrazne znížili šance na dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.00 h SELČ 109,26 USD (93,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,54 USD (3,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 105,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 4,01 USD (3,96 %).
Ešte výraznejšie smerujú ceny ropy nahor za celý týždeň. Cena Brentu vzrástla o viac než 7,5 % a cena WTI o takmer 10 %.
Dôvodom je opätovne konfrontačný tón medzi Iránom a USA, ktorý nedáva veľké nádeje na skoré ukončenie konfliktu a otvorenie Hormuzského prielivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že síce od USA obdržali správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach, Američanom však nedôverujú a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne. Trump zasa oznámil, že s Iránom stráca trpezlivosť. Podľa analytikov Commerzbank tak prímerie síce pretrváva, avšak nádej na skoré otvorenie Hormuzského prielivu klesla.
(1 EUR = 1,1628 USD)
