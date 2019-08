Ceny ropy výrazne klesli, americká WTI padla takmer o 3 %

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 18.13 h SELČ predával po 56,89 USD.

New York/Londýn 1. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok dostali pod výrazný tlak. Americká WTI sa podvečer obchodovala so stratou takmer 3 % pod hranicou 57 USD (51,64 eura) za barel. Experti uviedli viacero dôvodov tohto vývoja, ako je menová politika americkej centrálnej banky (Fed) a pokračujúce spomaľovanie priemyselného sektora v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 18.13 h SELČ predával po 56,89 USD. To bolo o 1,69 USD alebo 2,88 % menej ako v stredu (31. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,56 USD alebo 2,40 % na 63,49 USD za barel.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata malo predovšetkým posilnenie sa dolára. Dôvodom je menová politika Fedu, ktorý v stredu síce znížil svoju kľúčovú sadzbu, ale utlmil očakávania týkajúce sa ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Z toho profitoval dolár.



Ďalším faktorom boli nové čísla z ekonomiky USA. Index nákupných manažérov inštitútu ISM pre výrobný sektor v júli klesol na najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Aj v európskom priemysle sa zhoršila nálada. Aktuálne údaje vo všeobecnosti signalizujú spomaľovanie rastu ekonomiky, čo by mohlo mať negatívny vplyv na dopyt po rope.



(1 EUR = 1,1037 USD)











