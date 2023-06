Ceny ropy výrazne klesli, Brent klesol pod 75 USD/barel

New York 6. júna (TASR) - Ceny ropy vymazali v utorok všetky zisky, ktoré nasledovali po víkendovom oznámení Saudskej Arábie, že od budúceho mesiaca znižuje produkciu ropy o desatinu. Najnovšie klesli o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 75 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Saudská Arábia v nedeľu (4. 6.) uviedla, že od júla zníži ťažbu z májovej úrovne zhruba 10 miliónov barelov denne na 9 miliónov barelov/deň. Vláda dodala, že "urobí všetko potrebné" na stabilizáciu trhov po tom, ako ceny zaznamenali v posledných týždňoch výrazný pokles. Čiastočne sa pod to podpísali obavy z vývoja ekonomiky a slabší dopyt, čiastočne však aj Rusko, člen ropného zoskupenia OPEC+, ktorého produkcia je stále vysoká.



Obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky sa na vývoji cien komodity odrazili aj teraz a prekonali vplyv krokov vlády v Rijáde. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 13.44 h SELČ 74,95 USD (70,11 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,76 USD (2,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 70,39 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,76 USD alebo 2,44 %.



"Saudská Arábia nepochybne verila, že jednostranné zníženie ťažby o milión barelov denne ceny podporí, čo sa však nestalo," povedal Ole Hansen z divízie komodít v Saxo Bank. Zároveň však dodal, že v nasledujúcich mesiacoch bude potrebné počítať s vyššou spotrebou ropy priamo v Saudskej Arábii, čo bude znamenať nižší vývoz.



(1 EUR = 1,069 USD)