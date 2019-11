Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 62 USD za barel

Houston 18. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok takmer o 2 % a vymazali tak zisky z predchádzajúceho týždňa, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 62 USD za barel (159 litrov). Príčinou je opätovná neistota, čo sa týka uzatvorenia obchodnej dohody medzi Čínou a USA.



Situáciu medzi najväčšími ekonomikami sveta opäť skomplikovali protichodné vyjadrenia zo strany Pekingu a Washingtonu. Čína je presvedčená, že sa dohodli na zrušení dovozných ciel, americký prezident Donald Trump to však poprel.



"Ceny ropy v poslednom období veľmi citlivo reagujú na vývoj diskusií medzi Pekingom a Washingtonom, nech sa uberajú akýmkoľvek smerom," povedal John Kilduff zo spoločnosti Again Capital v New Yorku. Pokračovanie konfliktu by znamenalo ďalší tlak na ekonomiku a nižší dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.14 h SEČ 62,15 USD (56,19 eura) za barel. Oproti piatkovej uzávierke (15. 11.) to znamená pokles o 1,15 USD (1,82 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 56,74 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou tak klesla o 98 centov (1,70 %).