Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla pod 45 USD za barel

New York 2. septembra (TASR) - Po raste na začiatku stredajšieho obchodovania ceny ropy v neskorších hodinách klesli o viac než 2 %. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä informácie o poklese dopytu po benzíne v USA. To signalizuje, že zotavovanie ekonomiky z pandémie je pravdepodobne pomalšie, než sa čakalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.01 h SELČ 44,52 USD (37,53 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,06 USD (2,33 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 41,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,03 USD alebo 2,41 %.