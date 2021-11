Ceny ropy výrazne klesli

Singapur 26. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles o viac než 2 USD, pričom cena Brentu klesla k hranici 80 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili obavy z výrazného rastu zásob vo svete v nasledujúcich mesiacoch v prípade, že najväčší dovozcovia uvoľnia ropu zo strategických zásob, keďže v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa očakáva pokles dopytu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári tak pokračuje v poklese už tretí deň po sebe, pričom do 7.12 h SEČ dosiahla 80,15 USD (71,42 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to znamená pokles o 2,07 USD (2,52 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,92 USD/barel. Oproti predchádzajúcemu obchodovaniu zo stredy (24. 11.) to predstavuje pokles o 2,47 USD alebo 3,15 %. Vo štvrtok sa v USA pre sviatok Dňa vďakyvzdania neobchodovalo.



Americký prezident Joe Biden v utorok informoval, že nariadil, aby USA v koordinácii s ďalšími kľúčovými dovozcami ropy vrátane Číny, Indie a Japonska uvoľnili zo svojich strategických rezerv milióny barelov ropy s cieľom znížiť ceny pohonných látok. Takýto vývoj môže v najbližších mesiacoch podľa zdroja z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) výrazne zvýšiť objem zásob na trhu. Očakáva sa, že v decembri by prebytok ropy na trhu mohol predstavovať 400.000 barelov denne, v januári by mohol vzrásť na 2,3 milióna a vo februári na 3,7 milióna barelov denne, ak dovozcovia svoje plány zrealizujú, informoval zdroj z OPEC.



(1 EUR = 1,1223 USD)