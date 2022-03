Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla pod 110 USD/barel

Peking 14. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok výrazne klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 110 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvňuje zvýšené diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj príprava trhov na zvýšenie úrokových sadzieb v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Posledné vyjadrenia zo strany ruských a ukrajinských predstaviteľov naznačujú, že v najbližších dňoch by sa mohli dostaviť pozitívne výsledky. Člen ruského vyjednávacieho tímu Leonid Sluckij uviedol, že po niekoľkých kolách rozhovorov s ukrajinským tímom v Bielorusku sa dosiahol "významný pokrok" a poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak informoval, že "Rusko začalo konštruktívne rokovať".



"Ceny ropy by mohli tento týždeň pokračovať v postupnom poklese," uviedla analytička z CMC Markets Tina Tengová. Okrem ostatných rokovaní Ruska a Ukrajiny, ktoré naznačili, že by mohlo dôjsť k prímeriu, sa pozornosť trhov obracia na zasadnutie menového výboru americkej centrálnej banky Fed. To by podľa Tengovej mohlo posilniť dolár a opäť zatlačiť na ceny komodity.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.27 h SEČ 109,69 USD (99,81 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,98 USD (2,64 %). V skorších hodinách nakrátko klesla zhruba o 4 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 106,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 3,13 USD alebo 2,86 %. Od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára však cena ropy v obidvoch prípadoch výrazne vzrástla a od začiatku roka je vyššia približne o 40 %.



(1 EUR = 1,0990 USD)