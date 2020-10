Ceny ropy výrazne klesli, cena WTI skĺzla pod 40 USD za barel

New York 21. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu prudký pokles, pričom cena americkej WTI klesla o viac než 4 % pod 40 USD za barel (159 litrov). Zásoby ropy v USA síce v súlade s očakávaniami klesli, výrazne sa však znížil dopyt po ropných produktoch. Dôvodom je rýchly rast počtu nových prípadov infekcie novým koronavírusom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.18 h SELČ 41,62 USD (35,12 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,54 USD (3,57 %).



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI, pričom skĺzla pod 40 USD/barel. Dosiahla 39,95 USD za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená pokles o 1,75 USD alebo 4,20 %.



Americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že zásoby ropy za týždeň do 16. októbra klesli o 1 milión barelov, teda v súlade s očakávaniami. Na druhej strane však zásoby benzínu vzrástli, už druhý týždeň po sebe.



"Trh v súčasnosti bojuje so slabým dopytom po pohonných látkach, čo je dôsledok rastúceho počtu ochorení COVID-19," povedal analytik zo spoločnosti CHS Hedging Tony Headrick. Počet nakazených vo svete už prekročil 40 miliónov, pričom najmä v Európe niektoré krajiny začínajú opätovne zavádzať prísne karanténne opatrenia.



(1 EUR = 1,1852 USD)