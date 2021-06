Ceny ropy výrazne klesli

New York 28. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer výrazne klesli z viacročných maxím v predchádzajúcom týždni. Dôvodom sú obavy z nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 v niektorých častiach Ázie a Austrálie. Trhy tiež očakávajú, že aliancia OPEC+ rozhodne tento týždeň o zvýšení dodávok ropy napriek tomu, že sa variant delta šíri do celého sveta a ohrozuje oživenie dopytu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci sa stretnú vo štvrtok (1. 7.), aby prediskutovali ťažobnú politiku. Analytici očakávajú, že sa rozhodnú zvýšiť v auguste svoju produkciu o 550.000 barelov denne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v pondelok o 19.12 h SELČ predával po 72,69 USD (61,03 eura). To bolo o 1,36 USD alebo 1,84 % menej ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,55 USD alebo 2,03 % na 74,63 USD za barel.