Ceny ropy výrazne klesli

New York 26. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok večer výrazne klesli. Trhy tak reagovali na špekulácie, že aliancia najväčších producentov OPEC+ v decembri podľa plánu zvýši ťažbu. A zároveň frakcie v Líbyi dosiahli dohodu, ktorá by mohla otvoriť cestu k návratu určitej ťažby ropy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 19.15 h SELČ predával po 67,61 USD (60,61 eura). To bolo o 2,08 USD alebo 2,98 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,88 USD alebo 2,56 % na 71,58 USD za barel.



(1 EUR = 1,1155 USD)