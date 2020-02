Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 55,60 USD

Singapur 5. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast zhruba o 3 %, keď trhy upokojili informácie, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci uvažujú o ďalších produkčných škrtoch s cieľom zmierniť dôsledky koronavírusu na dopyt po rope.



Členovia OPEC spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom (spoločne tvoria zoskupenie OPEC+) rokujú v týchto dňoch vo Viedni o vplyve koronavírusu na dopyt po rope, a tým na ceny. Ako uviedli nemenované zdroje pre agentúru Reuters, OPEC+ by mohol znížiť produkciu o ďalších 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Podľa analytika z maklérskej firmy OANDA Edwarda Moyu však bude dôležité, aby sa problém v Číne čoskoro vyriešil. Inak ani prípadná ďalšia redukcia ťažby nebude dostatočná, ak bude problém s vírusom pretrvávať v Číne dlhší čas.



"Toto je pre ceny ropy kritické obdobie. Ak by aj OPEC+ pristúpil na ďalšiu redukciu ťažby, prípadné predĺženie súčasných opatrení (proti koronavírusu) v Číne by znamenalo obrovský prepad dopytu po rope zo strany najväčšieho dovozcu tejto komodity," povedal Moya.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 10.14 h SEČ 55,60 USD (50,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,64 USD (3,04 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom zaznamenala 50,87 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,26 USD (2,54 %).



(1 EUR = 1,1048 USD)