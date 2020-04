Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu prekročila 23 USD/barel

Londýn 29. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v priebehu stredajšieho obchodovania výrazný rast, pričom cena Brentu sa dostala nad 23 USD a cena WTI nad 15 USD za barel (159 litrov). Trhy podporili informácie, že ropné zásoby v USA vzrástli v menšej miere, než sa čakalo a zásoby benzínu zaznamenali pokles. Okrem toho náladu na trhoch čiastočne vylepšili očakávania, že v dôsledku postupného zmierňovania karanténnych opatrení v Európe a niektorých oblastiach USA, dopyt po rope sa opäť zvýši.



Podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 24. apríla o 10 miliónov barelov. Analytici však počítali s ešte vyšším rastom.



Navyše, zásoby benzínu klesli podľa API o 1,1 milióna barelov. Analytici pritom očakávali, že sa približne o 2,5 milióna barelov zvýšia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom dosiahla do 16.18 h SELČ 23,02 USD (21,23 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,56 USD alebo 12,51 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla do 16.09 h SELČ 15,60 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,26 USD alebo 26,42 %.



(1 EUR = 1,0842 USD)