Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu sa posunula k 41 USD/barel

New York 16. júna (TASR) - Ceny ropy v priebehu utorka vzrástli takmer o 3 %, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 41 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporili pozitívne informácie z USA o vývoji v maloobchode, ktoré vysoko prekonali očakávania, ako aj nové odhady Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) o vývoji dopytu po rope v tomto roku.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.24 h SELČ 40,83 USD (36,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,11 USD (2,79 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 38,20 USD za barel. To predstavuje rast o 1,08 centov alebo 2,91 %.



Ceny ropy podporil prudký rast maloobchodných tržieb v USA za mesiac máj. Ako informovalo americké ministerstvo obchodu, tržby v maloobchode vzrástli minulý mesiac medzimesačne o rekordných 17,7 %. To posilnilo očakávania, že americká ekonomika by sa mohla zotavovať o niečo rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Navyše, náladu na trhoch podporila aj IEA. Agentúra v najnovšej prognóze síce uviedla, že v porovnaní s minulým rokom klesne tohtoročný dopyt po rope o 8,1 milióna barelov denne na 91,7 milióna barelov/deň. V porovnaní s májovou prognózou to však znamená výrazné zlepšenie, keďže oproti májovej prognóze odhadovaný dopyt predstavuje rast o 500.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1308 USD)