Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 45 USD/barel

Londýn 21. júla (TASR) - Ceny ropy vyskočili o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 45 USD za barel (159 litrov) a smeruje k najvýraznejšiemu jednodňovému rastu od polovice júna. Pod zvýšenie cien sa podpísala najmä dohoda lídrov Európskej únie o fonde na podporu ekonomiky po koronakríze v celkovej hodnote 750 miliárd eur, od čoho si analytici sľubujú zvýšenie dopytu.



Okrem dohody o Fonde obnovy EÚ ceny ropy podporili aj pozitívne správy v súvislosti s vakcínou proti novému koronavírusu. Náladu na trhoch zvýšila aj informácia o tom, že po šiestich mesiacoch sa v Číne postupne začali otvárať kiná, čo tiež signalizuje zotavovanie druhej najväčšej ekonomiky sveta.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 16.21 h SELČ 44,74 USD (39,10 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,46 USD (3,37 %).



Cena americkej ľahkej ropy s augustovým kontraktom dosiahla 42,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,44 USD alebo 3,53 %.



(1 EUR = 1,1443 USD)