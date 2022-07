Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 114 USD/barel

Londýn 4. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok rast o takmer 2 %, pričom cena severomorskej ropy Brent sa priblížila k hranici 114 USD za barel (159 litrov). Pod výrazný rast sa podpísali obavy zo zhoršenia ponuky na trhu, keďže produkcia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) bola v júni nižšia, než sa čakalo, ťažbu v Líbyi ovplyvňujú nepokoje a chystá sa štrajk v Nórsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.20 h SELČ 113,78 USD (108,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,15 USD (1,93 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 110,36 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,93 USD alebo 1,78 %.



Ako ukázal prieskum agentúry Reuters, štáty OPEC nevyťažili v júni taký objem ropy, ako sa pôvodne zaviazali. Navyše, Líbya, ktorá je členom OPEC, vyhlásila v dôsledku nepokojov koncom minulého týždňa stav force majeure (vyššiu moc) v súvislosti s dodávkami ropy z prístavov Es Sidr a Ras Lanuf, ako aj s ťažbou z ložiska El Feel. Ako dodala, produkcia ropy klesla o 865.000 barelov denne. Okrem toho pre viac než dva týždne trvajúce protesty klesla produkcia v Ekvádore a k tomu sa pridáva na tento týždeň ohlásený štrajk na ropných plošinách v Nórsku.