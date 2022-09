Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu prekročila 89 USD za barel

New York 28. septembra (TASR) - Ceny ropy sa vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula nad 89 USD za barel (159 litrov). Situáciu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili informácie z USA o poklese zásob ropy a benzínu, ako aj pokles dolára po tom, ako zaznamenal nové 20-ročné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 20.23 h SELČ 89,24 USD (93,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,97 USD (3,44 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,44 USD alebo 4,38 %.



Dolárový index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien, zaznamenal v stredu rast na nové 20-ročné maximum. Neskôr však začal klesať. Navyše, americké ministerstvo energetiky informovalo, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o 215.000 barelov a pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov. Zásoby benzínu klesli o 2,4 milióna a zásoby ropných destilátov o 2,9 milióna barelov.



(1 EUR = 0,9565 USD)