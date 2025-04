Ceny ropy výrazne vzrástli, za celý týždeň sa zvýšili o 5 %

New York 20. apríla (TASR) - Ceny ropy ukončili obchodovanie tento týždeň výrazným rastom, pričom cena Brentu uzatvorila tesne pod 68 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu podporili očakávania dohody medzi USA a Európskou úniou a smerom nahor ceny ropy posunuli aj najnovšie kroky Washingtonu smerujúce k obmedzeniu vývozu ropy z Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni uzatvorila tento obchodný týždeň, ktorý sa pre veľkonočné sviatky skončil vo štvrtok (17. 4.), na úrovni 67,96 USD (59,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,11 USD (3,20 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom vzrástla na záver obchodovania o 2,21 USD (3,54 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 64,68 USD/barel.



Za celý týždeň vzrástla cena Brentu aj cena americkej WTI približne o 5 %. V obidvoch prípadoch to bol zároveň prvý týždenný rast za tri týždne.



Náladu na trhoch v závere tohtotýždňového obchodovania výrazne podporilo stretnutie talianskej premiérky Giorgie Meloniovej s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Trump a Meloniová počas rozhovorov vyhlásili, že sú presvedčení, že Európskej únii a USA sa podarí dosiahnuť obchodnú dohodu týkajúcu sa ciel. Dosiahnutie dohody medzi EÚ a USA by znamenalo podporu ekonomike a zmiernilo by riziko prepadu dopytu po komodite, povedal analytik zo spoločnosti Mizuho Bob Yawger.



Ďalší vplyv na posun cien ropy smerom nahor spôsobili nové sankcie zo strany USA, ktorých cieľom je obmedziť vývoz ropy z Iránu. Tie najnovšie sa dotkli aj menších nezávislých rafinérií v Číne. Trump tak maximálne zvyšuje tlak na Teherán v období rozhovorov o iránskom jadrovom programe. Prvé kolo sa konalo minulý víkend v hlavnom meste Ománu Maskat, ďalšie tento víkend v Ríme.



(1 EUR = 1,136 USD)