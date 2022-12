Ceny ropy výrazne vzrástli

New York 12. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer výrazne vzrástli po výpredaji minulý týždeň. Prispela k tomu správa, že ropovod Keystone medzi USA a Kanadou zostal zatvorený. Hrozí tak zhoršenie dodávok pre najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete.



Kanadská TC Energy ešte neurčila príčinu úniku na ropovode, a preto nemá žiadny časový plán, kedy obnoví distribúciu kanadskej ropy do rafinérií na stredozápade USA a na pobreží Mexického zálivu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 19.19 h SEČ predával po 73,34 USD (69,44 eura). To bolo o 2,32 USD alebo 3,27 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,96 USD alebo 2,58 % na 78,06 USD za barel.



(1 EUR = 1,0562 USD)