Ceny ropy výrazne vzrastú, ak Izrael zasiahne iránsky ropný priemysel

New York 6. októbra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs varuje, že ceny ropy môžu výrazne vzrásť, ak by eskalujúci konflikt na Blízkom východe zasiahol iránsku produkciu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Ceny čierneho zlata by v prípade iránskeho šoku mohli vyskočiť o 20 USD (18,13 eura) na barel (159 litrov), uviedli analytici Goldman Sachs.



Vo štvrtok (3. 10.) ceny referenčných druhov ropy stúpli o viac ako päť %. Dôvodom boli obavy, že Izrael by v rámci odvety za raketový útok Teheránu mohol zasiahnuť iránsky ropný priemysel. Za celý uplynulý týždeň sa cena severomorskej ropnej zmesi Brent zvýšila o viac ako osem %, čo bol jej najprudší týždňový nárast od januára 2023. Cena WTI si za celý týždeň pripísala 9,1 %, čo bolo najviac od marca 2023.



Odhaduje sa, že "ak by sa iránska produkcia trvalo znížila o jeden milión barelov denne, potom by to na budúci rok mohlo zvýšiť ceny ropy až o 20 USD za barel," uviedol v rozhovore pre CNBC jeden zo šéfov globálneho komoditného výskumu Goldman Sachs Daan Struyven.



Dodal, že by sa to stalo v prípade, ak by aliancia producentov OPEC+ nevykompenzovala výpadky z Iránu nárastom produkcie. Ak by Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty kompenzovali straty zvýšením ťažby, ceny ropy by podľa Struyvena vzrástli o menej než 10 USD.



(1 EUR = 1,1029 USD)