Útok Ruska voči Ukrajine vyhnal ceny ropy nad 102 USD za barel

Peking/Londýn 24. februára (TASR) - Ceny ropy vyskočili vo štvrtok zhruba o 5 USD, čo znamená, že cena Brentu prvýkrát za viac než sedem rokov prekonala kľúčovú hranicu 100 USD za barel (159 litrov). V raste pokračovala ďalej a nakrátko dosiahla takmer 102,50 USD/barel. Neskôr sa čiastočne skorigovala a po 7.30 h SEČ sa pohybovala okolo 102,30 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Napätie na ropných trhoch vzrástlo po tom, ako Rusko v noci zaútočilo na viaceré ciele na Ukrajine. V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a ďalších mestách neďaleko frontovej línie a pri pobreží bolo vo štvrtok nad ránom počuť výbuchy.



Prudké zhoršenie situácie na Ukrajine zvýšilo na trhoch obavy, že by mohlo dôjsť k narušeniu dodávok energií, keďže Rusko patrí k najväčším vývozcom surovín na svete. Na spotrebe ropy v Európe sa podieľa zhruba štvrtinou a na spotrebe zemného plynu viac než tretinou.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.38 h SEČ 102,27 USD (90,15 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 5,43 USD (5,61 %). Predtým nakrátko vyskočila na 102,48 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od septembra 2014.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 97,02 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 4,92 USD alebo 5,34 %.



(1 EUR = 1,1344 USD)