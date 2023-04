Ceny ropy vyskočili o takmer 5 %, Brent sa priblížil k 84 USD/barel

Sydney 3. apríla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o takmer 5 %, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na rozhodnutie Saudskej Arábie a ďalších producentov z ropného zoskupenia OPEC+ znížiť ťažbu ropy. Pre vývoj inflácie vo svete to môže byť veľmi zlé znamenie, ktoré prichádza iba pár dní po tom, ako USA oznámili priaznivé údaje o februárovom vývoji spotrebiteľských cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.15 h SELČ 83,72 USD (76,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,83 USD (4,79 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 79,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,60 USD alebo 4,76 %.



Len Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a Kuvajt v nedeľu (2. 4.) oznámili, že s cieľom zabezpečiť stabilitu ropných trhov zredukujú dohromady ťažbu o 772.000 barelov denne, a to od mája až do konca roka. Samotná Saudská Arábia zníži ťažbu o 500.000 barelov denne. K tomu sa potom pridali Irak, Omán a Alžírsko. Navyše Rusko informovalo, že svoju redukciu ťažby o 500.000 barelov/deň predĺži do konca roka. Pôvodne mala platiť iba do konca júna.



"Rozhodnutie znamená, že od mája by sa objem ropy na globálnych trhoch mohol znížiť o 1 %, prípadne viac," uviedol na margo vyhlásenia členov OPEC+ Vivek Dhar, analytik pre energetické trhy v spoločnosti CBA. Na krok najväčších producentov zareagovala americká banka Goldman Sachs, ktorá zvýšila svoju prognózu ceny ropy Brent. Najnovšie počíta s jej cenou v závere tohto roka na úrovni 95 USD/barel a na konci budúceho roka okolo 100 USD za barel. Pôvodne to bolo 90 USD/barel, respektíve 97 USD/barel.



(1 EUR = 1,0875 USD)