Ceny ropy vyskočili o viac než 5 USD

New York 7. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkých výkyvoch, keď po poklese zhruba o dva doláre v priebehu obchodovania vyskočili po 19.00 h SELČ o viac než 5 USD. Na trhoch totiž opäť prevážili obavy z nedostatku suroviny nad neistotou v súvislosti s recesiou vo svete a možným poklesom dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.09 h SELČ 105,70 USD (103,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 5,01 USD (4,98 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 103,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5,28 USD alebo 5,36 %.



Podľa analytika zo spoločnosti OANDA Jeffreyho Halleyho je prečo sa obávať napätia na ropnom trhu. Ako povedal, objem ruských dodávok bude v nasledujúcom období klesať a, navyše, ani od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa výraznejšie zvýšenie produkcie očakávať nedá.



(1 EUR = 1,018 USD)