Ceny ropy vyskočili o vyše 3 %, cena Brentu prekonala 66,30 USD/barel

New York 10. júla (TASR) - Ceny ropy vyskočili v stredu o vyše 3 %, keď zásoby komodity v USA klesli viac, než sa čakalo, a navyše ropné koncerny začali pre blížiacu sa búrku evakuovať ťažobné plošiny v Mexickom zálive.



Americké ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli za minulý týždeň až o 9,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je trojnásobne väčší pokles, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom približne o 3 milióny barelov.



Navyše ropné firmy začali s evakuáciou zamestnancov z ropných plošín a obmedzovaním ťažby v Mexickom zálive po tom, ako meteorológovia upozornili na to, že tropická porucha sa môže počas stredy alebo štvrtka (11. 7.) zmeniť na búrku.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 18.12 h SELČ o 2,17 USD (3,38 %) na 66,33 USD (59,12 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 59,74 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,91 USD (3,30 %).