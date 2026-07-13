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Ceny ropy vyskočili o vyše 4 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.26 h SELČ 79,44 USD (69,50 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 13. júla (TASR) - Ceny ropy vyskočili v pondelok o viac než 4 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 80 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je opätovná eskalácia konfliktu na Blízkom východe a v oblasti kľúčového Hormuzského prielivu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.26 h SELČ 79,44 USD (69,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,43 USD (4,51 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,26 USD alebo 4,57 %.
Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v Hormuzskom prielive. Iránske Revolučné gardy zasa uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (12. 7.) oznámil, že kľúčový Hormuzský prieliv je pre obchodné lode otvorený, Irán však predtým deklaroval, že ho uzatvoril po tom, ako sa jedna z lodí plavila po neschválenej trase a Revolučné gardy na ňu vystrelili. Navyše dodal, že k zatvoreniu Hormuzského prielivu došlo aj v dôsledku opakovaných amerických úderov na územie Iránu.
Podľa spoločnosti Kpler, poskytujúcej údaje o námornej doprave, sa niektorým plavidlám cez Hormuzský prieliv podarilo v nedeľu preplávať, bolo to však iba šesť lodí, čo je najnižší počet za posledných päť týždňov. Pred začatím vojny na Blízkom východe 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, sa touto námornou trasou prepravovalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,143 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.26 h SELČ 79,44 USD (69,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,43 USD (4,51 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,26 USD alebo 4,57 %.
Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v Hormuzskom prielive. Iránske Revolučné gardy zasa uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (12. 7.) oznámil, že kľúčový Hormuzský prieliv je pre obchodné lode otvorený, Irán však predtým deklaroval, že ho uzatvoril po tom, ako sa jedna z lodí plavila po neschválenej trase a Revolučné gardy na ňu vystrelili. Navyše dodal, že k zatvoreniu Hormuzského prielivu došlo aj v dôsledku opakovaných amerických úderov na územie Iránu.
Podľa spoločnosti Kpler, poskytujúcej údaje o námornej doprave, sa niektorým plavidlám cez Hormuzský prieliv podarilo v nedeľu preplávať, bolo to však iba šesť lodí, čo je najnižší počet za posledných päť týždňov. Pred začatím vojny na Blízkom východe 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, sa touto námornou trasou prepravovalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,143 USD)