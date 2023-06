Ceny ropy vyskočili zhruba o 3 %, cena Brentu prekonala 75 USD/barel

New York 15. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli vo štvrtok približne o 3 %, keď trhy podporilo oslabenie dolára a údaje z čínskeho ropného sektora. Tie čiastočne vykompenzovali informácie z USA, kde centrálna banka síce tento týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené, naznačila však, že tento rok ešte vzrastú. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.27 h SELČ 75,35 USD (69,65 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,15 USD (2,94 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 70,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 2,08 USD, alebo 3,05 %, zatiaľ čo na záver predchádzajúceho obchodovania klesla o 1,7 %.



Štvrtkový vývoj cien ropy ovplyvnili do veľkej miery údaje z Číny. Produkcia čínskych ropných rafinérií vzrástla v máji medziročne o 15,4 %, pričom dosiahla druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov.



(1 EUR = 1,0819 USD)