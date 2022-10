Ceny ropy vyskočili zhruba o 4 %, cena Brentu prekročila 98 USD/barel

New York 7. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok zhruba o 4 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 98 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále ovplyvňuje rozhodnutie producentov z OPEC+ znížiť produkciu ropy najvýraznejšie od začiatku pandémie nového koronavírusu, a to napriek obavám z recesie a zvyšovaniu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.05 h SELČ 98,03 USD (100,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,61 USD (3,82 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 92,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,86 USD alebo 4,36 %.



Členské štáty zoskupenia ropných producentov OPEC+ sa začiatkom týždňa dohodli na znížení ťažby až o 2 milióny barelov denne. To je najprudší pokles od začatia pandémie nového koronavírusu v roku 2020.



Ceny ropy tak pokračujú v raste napriek tomu, že rast zaznamenal aj dolár. Ten sa posilnil po tom, ako najnovšie údaje z USA poukázali na výraznejšiu tvorbu nových pracovných miest v septembri, než sa čakalo.



Ako v prípade Brentu, tak aj v prípade WTI smerujú ceny k najvyššej uzávierke od 30. augusta, ako aj k týždennému rastu, ktorý by mal byť najvyšší od marca. Za celý týždeň vzrástla cena ropy Brent zhruba o 10 % a cena WTI približne o 15 %.



(1 EUR = 0,9797 USD)