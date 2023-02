Ceny ropy vzrástli asi o 2%, cena Brentu sa priblížila k 84 USD/barel

New York 28. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok približne o 2 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na najnovšie informácie o aktivite v čínskom výrobnom sektore, pričom počítajú so zotavením za mesiac február, čo by signalizovalo, že dopyt po rope bude rásť. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom, ktorý v utorok exspiruje, dosiahla do 20.27 h SEČ 83,97 USD (79,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,52 USD (1,84 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,24 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,56 USD alebo 2,06 %.



(1 EUR = 1,0619 USD)