Ceny ropy vzrástli, Brent prekonal hranicu 77 USD za barel

Singapur 5. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než dolár, pričom cena Brentu sa vrátila nad 77 USD za barel (1 barel = 159 litrov). Trhy tak zareagovali na rozhodnutie Saudskej Arábie znížiť produkciu ropy od budúceho mesiaca o milión barelov denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.23 h SELČ 77,25 USD (71,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,12 USD (1,47 %). Predtým sa nakrátko dostala až na 78,73 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 72,85 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,11 USD alebo 1,55 %. Krátko predtým vyskočila na 75,06 USD/barel.



Saudská Arábia po zasadnutí členských štátov ropného zoskupenia OPEC+ v nedeľu (4. 6.) vo Viedni oznámila, že v júli zníži produkciu ropy z májových približne 10 miliónov barelov denne na 9 miliónov barelov/deň. Navyše ostatné krajiny OPEC+ sa dohodli, že platnosť doterajších ťažobných škrtov predĺžia až do konca roka 2024. Pôvodne mali platiť do konca tohto roka.



"Saudská Arábia má väčší záujem než väčšina ostatných členov mať ceny ropy nad 80 USD za barel," povedal analytik pre energetické trhy Suvro Sarkar z DBS Bank. Dodal, že pre Rijád je to dôležité, ak má udržať svoj rozpočet v rovnováhe.



(1 EUR = 1,0763 USD)