Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil 92 USD/barel

Singapur 18. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 92 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnilo najmä oslabenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.05 h SELČ 92,36 USD (94,84 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 74 centov (0,8 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 86,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 78 centov, alebo 0,9 %.



Ceny ropy posunul nahor najmä americký dolár. Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu hlavných svetových mien, klesol na zhruba 10-dňové minimum, keď americká mena reagovala na prudký obrat Británie v súvislosti s pôvodným plánom výrazne znížiť dane.



Vplyv slabšieho dolára na ceny však čiastočne redukuje Čína a jej politika nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19. Tá vedie k častým lockdownom a obmedzovaniu produkcie, čo sa odráža na vývoji ekonomiky a znižovaní dopytu po rope.



(1 EUR = 0,9739 USD)