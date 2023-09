Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil 95 USD za barel

Singapur 19. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste, pričom cena Brentu prekročila 95 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch najnovšie ovplyvnili informácie o slabej produkcii ropy z bridlicových ložísk v USA, čo ešte zvýšilo obavy z nedostatočnej ponuky potom, ako Rusko a Saudská Arábia oznámili predĺženie dobrovoľných škrtov v produkcii a vo vývoze ropy až do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.21 h SELČ 95,02 USD (89,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov (0,62 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 92,44 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 96 centov (1,05 %).



Produkcia ropy v kľúčových oblastiach s bridlicovými ložiskami v USA postupne klesá a v októbri by mala dosiahnuť 9,393 milióna barelov denne, uviedol americký Úrad pre energetické informácie (EIA). Ak sa odhad potvrdí, bude to pokles tretí mesiac v rade a najnižší objem produkcie od mája tohto roka.



(1 EUR = 1,0663 USD)