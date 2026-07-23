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Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil 96 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 96,06 USD (84,20 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 23. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu prekročila 96 USD za barel (159 litrov). To je najvyššia úroveň za viac než šesť týždňov. Na náladu na trhoch naďalej pôsobí situácia na Blízkom východe, ktorá sa v posledných dňoch zhoršila, keď Američania uskutočnili ďalšie útoky na iránske ciele a po Hormuzskom prielive sa pod paľbu dostali aj tankery v Červenom mori. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 96,06 USD (84,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,99 USD (2,12 %). To je najvyššia hodnota od 8. júna.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 88,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,38 USD (1,59 %).
Irán naďalej blokuje Hormuzský prieliv a v rámci odvety v konflikte s USA pokračuje v útokoch na plavidlá, ktoré sa cez túto kľúčovú námornú trasu chcú dostať. Navyše, popri pokračujúcej blokáde Hormuzského prielivu sa zhoršila situácia aj na ďalšej dôležitej transportnej trase. Spojenci Iránu, jemenskí povstalci húsíovia, oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a po predchádzajúcich varovaniach zaútočili na saudskoarabské plavidlá v Červenom mori.
Podľa analytičky zo spoločnosti Phillip Nova Prijanky Sačdevovej tak výrazne rastie riziko súbežného ohrozenia prepravy tovarov dvomi kľúčovými námornými trasami - Hormuzským prielivom a úžinou Báb al-Mandab. Tá oddeľuje Červené more od Adenského zálivu.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 96,06 USD (84,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,99 USD (2,12 %). To je najvyššia hodnota od 8. júna.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 88,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,38 USD (1,59 %).
Irán naďalej blokuje Hormuzský prieliv a v rámci odvety v konflikte s USA pokračuje v útokoch na plavidlá, ktoré sa cez túto kľúčovú námornú trasu chcú dostať. Navyše, popri pokračujúcej blokáde Hormuzského prielivu sa zhoršila situácia aj na ďalšej dôležitej transportnej trase. Spojenci Iránu, jemenskí povstalci húsíovia, oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a po predchádzajúcich varovaniach zaútočili na saudskoarabské plavidlá v Červenom mori.
Podľa analytičky zo spoločnosti Phillip Nova Prijanky Sačdevovej tak výrazne rastie riziko súbežného ohrozenia prepravy tovarov dvomi kľúčovými námornými trasami - Hormuzským prielivom a úžinou Báb al-Mandab. Tá oddeľuje Červené more od Adenského zálivu.
(1 EUR = 1,1408 USD)