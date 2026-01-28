< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil hranicu 68 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.17 h SEČ 68,07 USD (57,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 50 centov (0,74 %).
Autor TASR
Tokio 28. januára (TASR) - Po výraznom zvýšení v predchádzajúcom obchodovaní pokračovali ceny ropy v raste aj v stredu, pričom cena Brentu prekročila hranicu 68 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je pokles produkcie v USA v dôsledku mrazivého počasia, navyše, trhy sledujú aj rastúce napätie na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.17 h SEČ 68,07 USD (57,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 50 centov (0,74 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 62,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 51 centov, alebo 0,82 %. Na záver utorkového obchodovania (27. 1.) sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila približne o 3 %.
Podľa analytikov klesla produkcia ropy v Spojených štátoch cez víkend v dôsledku nepriaznivého počasia približne o dva milióny barelov denne. To predstavuje zhruba 15 % z celkového objemu ťažby. Navyše, na ceny ropy tlačí aj napätie medzi USA a Iránom, ktoré v utorok ešte zvýšili informácie z Washingtonu, že USA na Blízkom východe usporiadajú viacdňové cvičenie vzdušných síl. Iba deň predtým americká armáda potvrdila, že do oblasti dorazila lietadlová loď USS Abraham Lincoln so skupinou vojenských lodí.
(1 EUR = 1,1929 USD)
