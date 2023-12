Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul bližšie k hranici 75 USD/barel

Singapur 14. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnil výrazný pokles zásob ropy v USA a najnovšie signály americkej centrálnej banky, že v budúcom roku by sa náklady na pôžičky mali znížiť. To posilnilo očakávania, že dopyt po rope bude rásť. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.19 h SEČ 74,69 USD (69,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 43 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 69,79 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 32 centov (0,46 %).



"Ceny ropy rástli už pred rozhodnutím americkej centrálnej banky. Po jej zasadnutí išli nahor ešte viac," povedala analytička spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.



Americká centrálna banka (Fed) v stredu (13. 12.) na záver svojho dvojdňového zasadnutia oznámila, že ponecháva úrokové sadzby nezmenené. Urobila tak tretíkrát po sebe. Zároveň však naznačila, že na budúci rok začne so znižovaním sadzieb, pričom by ich mohla znížiť celkovo trikrát. Nižšie úrokové sadzby znižujú náklady spotrebiteľov na úvery, čo sa môže odraziť na ekonomickom raste a dopyte po rope.



Okrem Fedu vývoj cien ropy ovplyvnili aj informácie o prudkom poklese ropných zásob v USA za minulý týždeň. Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy klesli v týždni do 8. decembra o 4,3 milióna barelov. To je podstatne prudší pokles, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom zásob iba o 700.000 barelov. Pokles zásob je výraznejší aj v porovnaní s odhadom Amerického ropného inštitútu (API), ktorý ich pokles stanovil na 2,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0787 USD)