Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul bližšie k 80 USD za barel

Singapur 8. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 80 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na izraelské odmietnutie podmienok palestínskeho hnutia Hamas na prímerie. To zvyšuje riziko dlhého konfliktu v regióne, ktorý je kľúčovým producentom a vývozcom ropy. Čiastočne ceny komodity podporilo aj oslabenie dolára a vývoj zásob ropných produktov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.54 h SEČ 79,65 USD (73,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 44 centov (0,56 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 74,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 40 centov alebo 0,54 %.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol požiadavky palestínskeho hnutia Hamas, ktorými podmienilo svoj súhlas s dohodou o prímerí a prepustení rukojemníkov. Navyše, izraelské jednotky dostali podľa neho rozkaz pripraviť sa na operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



Okrem zhoršovania situácie na Blízkom východe, kľúčovom regióne z pohľadu produkcie ropy, ceny komodity čiastočne podporilo aj oslabenie dolára. Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára oproti košu šiestich popredných svetových mien, klesol na 103,99 bodu.



Navyše, americké ministerstvo energetiky v stredu (7. 2.) informovalo, že zásoby benzínu v minulom týždni klesli v USA o 3,15 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia očakávali ich rast o 140.000 barelov. Výrazne klesli aj zásoby ropných destilátov, pričom pokles prekonal odhady trhov. Klesli o 3,2 milióna barelov, zatiaľ čo sa očakával pokles o jeden milión barelov.



(1 EUR = 1,0776 USD)